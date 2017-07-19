В Лиге Чемпионов прошли ответные матчи II отборочного раунда – РЕЗУЛЬТАТЫ

2017-07-19 10:54 | www.oxu.az | 3

В Лиге Чемпионов УЕФА состоялись ответные встречи II отборочного раунда.

Как передает Oxu.Az в первый игровой день было сыграно 8 матчей.

II отборочный тур, ответные матчи

18 июля



«Астана» (Казахстан) – «Спартак» (Латвия) - 1:1

Первый матч - 1:0



«Вардар» (Македония) – «Мальмё» (Швеция) - 3:1

Первый матч - 1:1



«Алашкерт» (Армения) - БАТЭ (Беларусь) - 1:3

Первый матч - 1:1



ТНС (Уэльс) – «Риека» (Хорватия) - 1:5

Первый матч - 0:2



«Викингур» (Фарерские острова) – «Хабнафьордур» (Исландия) - 0:2

Первый матч - 1:1



«Будучность» (Черногория) – «Партизан» (Сербия) - 0:0

Первый матч - 0:2

Э.А.

