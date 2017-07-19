В Лиге Чемпионов прошли ответные матчи II отборочного раунда – РЕЗУЛЬТАТЫ
2017-07-19 10:54 | www.oxu.az | 3
В Лиге Чемпионов УЕФА состоялись ответные встречи II отборочного раунда.
Как передает Oxu.Az в первый игровой день было сыграно 8 матчей.
II отборочный тур, ответные матчи
18 июля
«Астана» (Казахстан) – «Спартак» (Латвия) - 1:1
Первый матч - 1:0
«Вардар» (Македония) – «Мальмё» (Швеция) - 3:1
Первый матч - 1:1
«Алашкерт» (Армения) - БАТЭ (Беларусь) - 1:3
Первый матч - 1:1
ТНС (Уэльс) – «Риека» (Хорватия) - 1:5
Первый матч - 0:2
«Викингур» (Фарерские острова) – «Хабнафьордур» (Исландия) - 0:2
Первый матч - 1:1
«Будучность» (Черногория) – «Партизан» (Сербия) - 0:0
Первый матч - 0:2