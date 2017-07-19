LuziAG рассматривает Азербайджан как региональный хаб (ФОТО)

2017-07-19 10:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Швейцарская компания парфюмерных композиций LuziAG рассматривает Азербайджан в качестве регионального хаба для продвижения своей продукции на Кавказе и Средней Азии.

Продукция компании Luzi AG известна на местном рынке более десяти лет. В 2014 году компания начала активное продвижение продукции, а уже в феврале 2017 года открыло региональное представительство в Баку. На сегодняшний день LuziAG работает в Азербайджане с производителями парфюмерии и косметики, а также ведет активные переговоры с местными производителями средств личной гигиены и бытовой химии.

По словам исполнительного директора LuziAG Юрга Коллера (JürgKoller), в течение двух лет компания планирует увеличить объемы реализуемой продукции и стать одним из лидеров на рынке парфюмерных композиций.

«Компания LuziAG представлена на рынке стран Ближнего Востока и заработала доверие ведущих производителей готовой продукции этого региона. Нас хорошо знают в ОАЭ, Иране и других странах Персидского залива. В последние годы наша продукция стала активно закупаться из Дубая в Азербайджан и Казахстан, в связи с чем было решено открыть в Баку официальное представительство. Мы планируем, что наше представительство в Азербайджане будет охватывать не только азербайджанский рынок, но и выступит в роли хаба для продвижения продукции на рынках Кавказа и Центральной Азии. В настоящее время в нашем офисе уже работают менеджеры по развитию бизнеса в Азербайджане и Казахстане», - сказал Юрг Коллер.

Ю. Коллер также добавил, что компания вышла на рынок Азербайджана одной из последних, и именно поэтому в настоящее время не так легко завоевать новых клиентов, готовых сменить прежнего поставщика: «Продукция компании конкурентоспособна по своей цене на азербайджанском рынке. Сравнивая с другой аналогичной продукцией на рынке, могу сказать, что мы находимся в средней, или немного выше средней категории. Хотелось бы также напомнить, что высококачественный продукт не может стоить дешево».

Основанная в 1926 году в Цюрихе (Швейцария) компания LuziAG является одним из старейших европейских производителей парфюмерных композиций. Среди заказчиков компании – производители высокой парфюмерии как массового, так и нишевогонаправлений. На сегодняшний день LuziAGпредставлена в более, чем 100 странах мира. Компания позиционирует себя как производитель качественной продукции, соответствующей всем экологическим стандартам. Весь цикл производства находится в самой Швейцарии, а компания является членом Международной ассоциации по ароматическим веществам (IFRA), регулирующего органа этой индустрии. В производстве парфюмерных композиций LuziAG использует около 1800 различных ингредиентов, среди которых экстракты цитрусовых из Италии, лимонное масло из Мексики, розовое масло из Болгарии, масло пачули из Индонезии, масло ванили из Мадагаскара и т.д.