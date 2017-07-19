12-летняя Аида провела в Амстердаме урок об Азербайджане (ФОТО)

2017-07-19 10:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 12-летняя Аида Миргашимли провела в средней школе Амстердама, где она обучается, урок об Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе Объединения журналистов азербайджанской диаспоры (DJB). Аида является дочерью руководителя Азербайджанского дома Нидерландов Эльхана Миргашимли.

Часовой урок сопровождался фото и видеоматериалами о древней истории и культуре Азербайджана, развитии туризма в нашей стране. Аида пригласила учащихся школы вместе с родителями посетить нашу прекрасную страну, поближе познакомиться с традициями и обычаями, воочию убедиться в азербайджанском гостеприимстве и красоте Страны огней.

Юная ученица также рассказала о том, что Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении, которые провели политику этнической чистки и более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, повествовала о Ходжалинской трагедии.

В заключении она преподнесла ученикам и учителям книгу Фуада Гусейнзаде "Палитра азербайджанцев мира", которая будет храниться в школьной библиотеке.

Книга посвящена 25-летию независимости Азербайджана, в нее вошли материалы различных СМИ, около 170 интервью о деятельности азербайджанской диаспоры, проведенных акциях, проектах в сфере культуры, искусства и науки. Книга была ранее презентована в России, Японии, Швеции, США, Израиле, Казахстане и Грузии.

(Автор: Вугар Иманов)