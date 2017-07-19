Grace Terrace: Роскошное место, великолепный сервис – ФОТО

2017-07-19 11:00 | www.oxu.az | 5

Исполнительный директор ресторана Grace Terrace, за короткое время завоевавшего популярность у жителей и гостей нашего города, и расположенного возле Площади государственного флага, Рамиль Гасанли дал интервью Oxu.Az.

- Наше внимание привлекло то, что в завоевавшем любовь клиентов ресторане Grace Terrace на одной террасе находятся три разных места с различным дизайном…

- В первую очередь отмечу, что ресторан действует уже более года. В торжественной церемонии открытия, состоявшейся 28 мая прошлого года, приняли участие представители СМИ, интеллигенции, известные личности.

В нашем ресторане три этажа. У входа посетителей встречает доброжелательный персонал. На втором этаже расположен «Зимний зал» на 110 человек. Здесь можно комфортно проводить семейные мероприятия, конференции, брифинги и другие мероприятия. Интерьер и пространство дают полную возможность для этого. Также выделяются интересные световые эффекты и приятная слуху акустика.

На втором этаже также находится «Караоке-зал». Здесь можно организовать семейные торжества, церемонии на 25-30 человек. Дизайн выбран со вкусом и позволяет посетителю почувствовать себя в домашней обстановке.

На третьем этаже расположена просторная терраса на 140 человек. Сама терраса делится на три разные части: зал с видом на море, зал для мероприятий, зал-кабинет. Здесь у вас есть шанс послушать живую музыку на открытом воздухе. Это место великолепно в подлинном смысле этого слова. Отсюда мы взяли свое название «Грандиозная терраса».

Возможность раздвинуть потолок в летний сезон делает проводимые здесь мероприятия еще более оживленными и интересными.

Наши клиенты, сначала приходящие попить чая и кофе, оценив здешнюю атмосферу, дизайн, высококачественные услуги, после этого предпочитают проводить здесь семейные мероприятия.

- Какие блюда азербайджанской и мировой кухни вы можете предложить нашим клиентам?

- Прежде чем составить меню, мы провели мониторинг и пришли к решению, что меню будет отвечать вкусу местных жителей, а также иметь свои особенности. Таким образом, мы постарались совместить национальную и европейскую кухню в своем меню.

Просторная кухня, обстановка и находящееся там оборудование дают полную возможность для этого.

В ресторане можно вкусить блюда азербайджанской, итальянской, немецкой, французской кухни и кухонь других стран. Мы предлагаем кушанья, приготовленные в тендире или на мангале, чтобы наши клиенты ощутили себя как на даче или в деревне. В наше меню также входят многочисленные алкогольные и безалкогольные напитки.

- К примеру, во сколько обойдется меню для семьи из 4 человек?

- Если вы хотите заказать из меню основное блюдо, суп, салат и напиток, вам это обойдется в 15-22 маната. У нас также есть банкетное меню, которое начинается с 32 манатов, есть еще фиксированное меню, предусмотренное для детей (25 манатов).

- Есть ли у ресторана свое специальное меню?

- Кроме основного меню у нас бывают сезонные блюда. К примеру, сейчас в связи с летним сезоном мы предлагаем холодные закуски с различными овощами и приправами.

- Какие акции и сюрпризы подготовил ресторан, чтобы привлечь внимание клиентов?

- Кроме живой музыки, демонстрации слайдов на широких мониторах и т.д. мы предлагаем кальян и закуски к чаю по приемлемым ценам. У нас есть египетский кальян, натуральный уголь, и самый качественный табак. Чайная и кальянная акция за 20 манатов все еще продолжается.

До сентября гостям, проводящим мероприятия в «Зимнем зале», предлагается 10%-я скидка.

- Одна из волнующих гостей проблем – паркинг…

- Здесь на правой и левой стороне можно припарковать 20 и более автомобилей.

Адрес: Баку, поселок Баилово, ул. Гурбана Аббасова 3/4.

Телефон: (012) 491 38 71, (050) 291 10 70

Facebook: https://www.facebook.com/Grace-Terrace-1742460382662322/

Айтен Садыгзаде

