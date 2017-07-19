Госпогранслужба о перемещении границы вглубь Азербайджана

2017-07-19 11:03 | www.oxu.az | 7

Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики прокомментировала информацию о том, что грузинские пограничники передвинули государственную границу на 200 метров вглубь территории Азербайджана.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Госпогранслужбы, данная информация не соответствует действительности и размещение в интернете подобных непроверенных данных формирует неверное мнение, а также создает условия для безосновательных обсуждений.

Отметим, что в последние дни некоторые информационные ресурсы распространили информацию о том, что грузинские пограничники передвинули государственную границу на 200 метров вглубь территории Азербайджана в направлении села Бурунговаг Самухского района.

A.M.

