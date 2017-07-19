Таджикистан и ООН обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

2017-07-19 11:01 | www.trend.az | 7

Встреча Министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Неъматулло Хикматуллозода с председателем 71-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН Петером Томсоном состоялась 17 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Таджикистана с учреждениями ООН, а также обменялись мнениями о текущих экономических и социальных проблемах, в том числе о реализации Целей устойчивого развития.