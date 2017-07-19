Президент Туркменистана посетит Азербайджан с официальным визитом (версия 2)

2017-07-19 11:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ближайшее время посетит Азербайджан с официальным визитом. Об этом глава МИД Туркменистана Рашид Мередов сказал в среду в Баку на встрече со своим азербайджанским коллегой.

Баку и Ашхабад заинтересованы в продолжении политического диалога, развитии взаимодействия на региональной и международной платформах. Стороны также отметили заинтересованность в расширении контактов между правительствами двух стран на различных уровнях,

В Баку в среду состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Туркменистана.

На повестке были вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.

Также в Баку сегодня пройдет трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Турции и Туркменистана. Это будет четвертая встреча министров в таком формате.

Отметим, что первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана состоялась 26 мая 2014 года в Баку, вторая — 29 января 2015 года в Ашхабаде, третья - 28 августа 2015 года в Анталье.

(Автор: Себа Агаева, фото: Заур Мустафаев)