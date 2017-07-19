В США девочка задохнулась в автомобиле, пока мать сидела у парикмахера

2017-07-19 11:06 | www.oxu.az | 4

В штате Джорджия молодая женщина оставила в заведённой машине свою годовалую дочь и отправилась в парикмахерскую, где пробыла шесть часов.

Как передает Oxu.Az со сслыкой на Life.ru, выйдя из салона, 25-летняя Дижанель Этта Фаулер обнаружила, что машина заглохла, а дочь задохнулась.

Обнаружив, что дочь умерла, женщина ещё несколько часов не сообщала об этом в соответствующие службы.

Как отмечается, вместо того чтобы позвонить в службу 911, женщина ездила несколько часов с телом малышки, заваленным одеждой, а потом с парковки госпиталя позвонила спасателям.

Женщине предъявлены обвинения в убийстве, сокрытии смерти и жестоком обращении с ребёнком.

С.С.

