Год со дня захвата заложников в Армении превратил террористов в глазах народа в героев-освободителей от режима

2017-07-19 11:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Накануне армяне отметили годовщину вооруженного захвата полицейского участка в Ереване митингом в поддержку захватчиков.

17 июля 2016 года в Ереване был совершен самый настоящий террористический акт, когда вооруженная группа из 30 человек захватила полицейский участок и взяла заложников. В ходе двухнедельного противостояния были убиты двое полицейских. Однако самым страшным итогом этого противостояния стал тот факт, что прошедший год, за который ситуация в Армении только ухудшилась, превратил террористов в глазах народа в героев-освободителей от режима. Нападавшие быстро стали символом противостояния для многих армян, чье разочарование правительством привело их к мысли о единственно возможном методе оппозиции властям страны.

На одном из сайтов оппозиции Армении в преддверии годовщины события был помещен соцопрос, где задавался вопрос, чем считать захват заложников в Ереване: "восстанием" или "терроризмом", и неудивительно, что большинство выбрало «восстание», что побудило власти тут же заявить, что опрос был сфальсифицирован.

Однако еще тогда, сразу после захвата, террористов открыто поддержал народ Армении, который вместе с ними требовал отставки правительства и президента, после чего Серж Саргсян и отправил правительство в отставку. Это, правда, не увенчалось успехом, так как единственный путь к изменениям в плачевной и разрушительной политике страны – уход самого Саргсяна вместе с коррумпированными родственниками и соратниками с поста президента, где ему так легко грабить страну.

Учитывая круговую поруку, которая существует в армянских правительственных кругах, и главным центром которой является как раз Саргсян, понятно, что никакое правительство и никакой премьер не смогут вывести экономику страны из кризиса. Если вдуматься, то происходящее в Армении сегодня –закономерность. С одной стороны, власти этой страны много лет сосредотачиваются лишь на оккупации и военных преступлениях на азербайджанских землях. С другой стороны, власть Саргсяна нелегитимна, так как он пришел и оставался у власти лишь в результате фальсификаций результатов выборов, и даже выступил с оружием против собственного народа 1 марта 2008 года.

Копившееся недовольство населения Армении нынешней социально-политической ситуацией выражается в том, что сегодня народ считает, что любые методы против властей приемлемы, поскольку сами власти используют много неприемлемых мер против своего собственного народа.

Слабость и зацикленность армянских властей лишь на собственном обогащении привели к тому, что народ Армении, устав от нищеты и безысходности, спровоцированных еще и экономической блокадой страны в регионе, в глубине души, похоже, поддерживает террористов, надеясь хоть на какие-то изменения.

Конечно, терроризм - это не метод, однако, властям Армении пора задуматься о реформах и преобразованиях в своей стране, а не о постоянном воровстве из кармана собственного народа.

Терпение на исходе, армяне устали от того, что не живут в своей стране, а выживают. Может быть, Саргсяну уже всерьез пора задуматься о том, как вывести страну из тупика, куда он сам ее и завел несколько лет назад, придя к власти.

(Автор: Эльмира Таривердиева)