Türkmenistan Cumhurbaşkanı Azerbaycan yolçusu
2017-07-19 11:15 | www.trend.az | 1
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen , Azerbaycan-Türkmenistan-Türkiye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı zamanı Türkmenistan'ın Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov’un yakın zamanda Azerbaycan'a geleceği bildirildi.
Ayrıca bugün, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'la ikili görüşü gerçekleşti.
Azerbaycan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının ikili görüşmesinde Azerbaycan-Türkiye ilişkileri başta olmakla , bölgesel konular ele aldı.