МИД: Президент Туркменистана совершит официальный визит в Азербайджан

2017-07-19 11:14 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров с целью принять участие в четвертой трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана, встретился с находящимся с визитом в Азербайджане главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым.

Как передает Oxu.Az, Рашид Мередов выразил удовлетворение приемом, оказанным ему президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказав, что во время встречи проводились полезные обсуждения. Также было донесено до сведения, что в ближайшее время планируется официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в Азербайджан.

На встрече также было выражено намерение еще больше развивать исторически сложившиеся традиции дружбы и братских связей между народами Азербайджана и Туркменистана.

Н.О.

