Канал Еuronews посвятил сюжет азербайджанской долме (ВИДЕО)

2017-07-19 11:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Новая программа телеканала Еuronews “Вкусно” приглашает зрителей в Азербайджан. Знакомство с национальной кухней начинается с долмы – начиненных мясом, рисом, зеленью и скрученных особым образом виноградных листьев.

В компании шеф-повара Элмина Шарифова долму готовит корреспондент Еuronews, итальянец Клаудио Розмино.

“Долма” в переводе с азербайджанского означает “начиненный”, отмечается в сюжете.

Клаудио Розмино побывал на одном из бакинских рынков и у мясника.

Шеф-повар Элмин Шарифов рассказывает в сюжете: “Помню, в детстве в нашем доме часто готовили долму. Мы, дети, тоже хотели участвовать, и родители учили, показывали, как правильно сворачивать листья. Мне очень нравилось!”.

Виноградные листья – богатый источник витамина С, так что долма не только вкусна, но и очень полезна., говорится в сюжете.

Заворачивать долму, на первый взгляд, несложно, но сноровки журналисту явно не хватает. Клаудио своим конвертиком недоволен: “Получилось не очень”, – комментирует он, пряча получившуюся долму на дно огромной кастрюли. Элмин в минуту доделывает остальное.