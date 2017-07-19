Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили перспективы сотрудничества

2017-07-19 11:36 | www.apa.az | 3

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, который прибыл в Баку для участия в четвертой трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции.

Как сообщили АПА в МИД, Рашид Мередов отметил, что встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время встречи они провели плодотворные обсуждения.

На встрече с Э.Мамедъяровым было выражено желание развить исторически существующие между азербайджанским и туркменским народами братские и традиционно дружеские отношения.

Было отмечено, что стороны заинтересованы в проведении обсуждений, а также в продолжении диалога и сотрудничества в рамках международных и региональных организаций.

С целью обсуждения путей расширения связей между правительствами двух стран на различных уровнях была отмечена важность визитов и прямых связей между министерствами и организациями.

На встрече была отмечена важность дальнейшего развития межпарламентских связей, служащих поощрению двустороннего сотрудничества в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах.





Кроме того, с целью обсуждения направлений сотрудничества в транспортной и энергетической сферах было решено провести взаимные визиты Рабочих групп и обсуждено расширение договорно-правовой базы.



На встрече было подчеркнуто, что позиции двух стран по международным вопросам совпадают и в большинстве случаев схожи.



Стороны отметили наличие большого потенциала между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере туризма, а также подчеркнули значимость расширения сотрудничества в этой области между двумя странами.