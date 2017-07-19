Государственный экзаменационный центр о фейковых профилях

2017-07-19 11:20 | www.oxu.az | 5

Государственный экзаменационный центр сделал заявление по поводу открытия страниц и профилей в социальных сетях от имени этой структуры.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, проведенная проверка и адресованные ГЭЦ многочисленные обращения указывают, что в социальной сети İnstagram действует множество фейковых страниц и профилей от имени Государственного экзаменационного центра.

«На этих страницах и профилях размещается искаженная и неверная информация об экзаменах, ходе вступительной кампании, даются неверные ответы на вопросы граждан.

Доводим до вашего сведения, что Государственный экзаменационный центр не имеет никаких страниц или профилей в социальной сети İnstagram. Поэтому просим не использовать фейковые страницы и профили от имени ГЭЦ», - говорится в заявлении.

A.M.

