МИД Ирана примет ответные меры на новые санкции США

2017-07-19 11:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Ирана в своим заявлении во вторник осудило презренный, бесполезный шаг США по добавлению новых иранских лиц в список незаконных санкций, заявив, что ответит взаимностью за введение санкций в отношении ряда американских физических и юридических лиц, которые приняли меры против Ирана и других мусульманских государств региона, сообщает IRNA.

В заявлении говорится, что в рамках обязательств своей страны по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) новый президент США продлил отказ от санкций против Ирана, введенных Конгрессом США. «Согласно ядерному соглашению, президент США обязан использовать свои полномочия для прекращения применения санкций в отношении Ирана, связанных с ядерным оружием, и он часто распространяет этот отказ», говорится в заявлении.

В то же время госсекретарь США в очередной раз подтвердил соблюдение Ираном ядерной сделки в письме к Конгрессу США, что противоречило всем предыдущим заявлениям.

Несмотря на выполнение Ираном своих обязательств, администрация США добавила ряд новых иранских и неиранских физических и юридических лиц в список своих односторонних и незаконных санкций под предлогом поддержки иранской ракетной программы. Администрация Трампа сделала шаг, чтобы компенсировать свою неспособность убедить европейских союзников отказаться от ядерной сделки.

По данным МИД ИРИ, список лиц, на которых будут наложены новые санкции, будет объявлен в ближайшее время.

Заявление МИДа было сделано после того, как администрация США объявила о расширении санкций против Ирана за поддержку программ разработки баллистических ракет.