В сентябре в Будапеште пройдет заседание Вышеградской группы и стран "Восточного партнерства"
2017-07-19 11:37 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ -11-12 сентября в Будапеште пройдет заседание в рамках партнерства Вышеградской группы и стран "Восточного партнерства", сказал в среду на пресс-конференции в Баку посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.
В заседании, по его словам, примут участие министры стран-участниц встречи.
Эта встреча будет этапом подготовки к саммиту ЕС-"Восточное партнерство", ожидаемому в ноябре.
Ласлоцки отметил, что за последние годы стали популярны форматы сотрудничества V4 +, иными словами между странами Вышеградской четверки и другими странами.
Вышеградская группа поддерживает стремления Азербайджана к наращиванию сотрудничества и заинтересована в скорейшем подписании нового соглашения о стратегическом партнерстве между Баку и ЕС.
В Вышеградскую группу входят четыре страны: Венгрия, Чехия, Польша и Словакия.
"Восточное партнерство" - проект Европейского союза, основной целью которого является развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Арменией, Молдовой и Украиной.
(Автор: Елена Косолапова)