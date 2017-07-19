В сентябре в Будапеште пройдет заседание Вышеградской группы и стран "Восточного партнерства"

2017-07-19 11:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ -11-12 сентября в Будапеште пройдет заседание в рамках партнерства Вышеградской группы и стран "Восточного партнерства", сказал в среду на пресс-конференции в Баку посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

В заседании, по его словам, примут участие министры стран-участниц встречи.

Эта встреча будет этапом подготовки к саммиту ЕС-"Восточное партнерство", ожидаемому в ноябре.

Ласлоцки отметил, что за последние годы стали популярны форматы сотрудничества V4 +, иными словами между странами Вышеградской четверки и другими странами.

Вышеградская группа поддерживает стремления Азербайджана к наращиванию сотрудничества и заинтересована в скорейшем подписании нового соглашения о стратегическом партнерстве между Баку и ЕС.

В Вышеградскую группу входят четыре страны: Венгрия, Чехия, Польша и Словакия.

"Восточное партнерство" - проект Европейского союза, основной целью которого является развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Арменией, Молдовой и Украиной.

(Автор: Елена Косолапова)