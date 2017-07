Turkmen president to pay official visit to Azerbaijan soon (UPDATE)

Baku, Azerbaijan, July 19

By Seba Aghayeva - Trend:

Turkmen President Gurbanguly Berdimuhamedov will pay an official visit to Azerbaijan soon, Turkmen Foreign Minister Rashid Meredov said.

Meredov made the remarks at a meeting with his Azerbaijani counterpart Elmar Mammadyarov in Baku July 19.

Baku and Ashgabat are interested in further political dialogue, developing cooperation on regional and international platforms, the Azerbaijani foreign ministry said.

The sides also expressed an interest in expanding contacts between the governments of the two countries at various levels.

The agenda included the issues of developing cooperation in the political, economic, energy, transport and humanitarian spheres.

A trilateral meeting of Azerbaijani, Turkish and Turkmen foreign ministers will be also held in Baku July 19. This will be the fourth ministerial meeting in this format.

The first tripartite meeting of the Azerbaijani, Turkish and Turkmen foreign ministers was held in Baku on May 26, 2014, the second meeting - in Ashgabat on January 29, 2015, the third meeting - in Antalya on August 28, 2015.

Президент Туркменистана посетит Азербайджан с официальным визитом (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ближайшее время посетит Азербайджан с официальным визитом. Об этом глава МИД Туркменистана Рашид Мередов сказал в среду в Баку на встрече со своим азербайджанским коллегой.

Баку и Ашхабад заинтересованы в продолжении политического диалога, развитии взаимодействия на региональной и международной платформах, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Стороны также отметили заинтересованность в расширении контактов между правительствами двух стран на различных уровнях.

В Баку в среду состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Туркменистана.

На повестке были вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.

Также в Баку сегодня пройдет трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Турции и Туркменистана. Это будет четвертая встреча министров в таком формате.

Отметим, что первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана состоялась 26 мая 2014 года в Баку, вторая — 29 января 2015 года в Ашхабаде, третья - 28 августа 2015 года в Анталье.

