NBC Bank потерял надежду на возвращение большей части кредитов

2017-07-19 11:39 | www.apa.az | 3

Объем просроченных (проблемных) кредитов в кредитном портфеле ОАО NBC Bank на 30 июня 2017 года составил 12,876 млн. манатов.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на отчет банка, общий кредитный портфель банка составляет 136,854 млн. манатов. Таким образом, доля проблемных кредитов в общем портфеле составляет 9,41%. На начало текущего года этот показатель составил 9,9%.

В структуре проблемных кредитов 10,865 млн. манатов составляют безнадежные. Сумма безнадежных кредитов с начала текущего года выросла на 1,577 млн. манатов.

Резервы банка по кредитам составили 1,736 млн. манатов, целевые резервы - 9,552 млн. манатов.

На долю физических лиц приходятся 9,277 млн. манатов проблемных кредитов, а сферы торговли и обслуживания - 2,834 млн. манатов.



Совокупный капитал NBC Bank с начала года вырос на 3,46% и 1,828 млн. манатов, коэффициент адекватности капитала (нормативный минимум составляет 10%) сократился с 36,27% до ﻿32,79%.

Отметим, что первую половину текущего года банк завершил с прибылью на 1,340 млн. манатов, его нераспределенный ущерб составил 12,397 млн. манатов.