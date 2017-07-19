Умерла 22-летняя экс-участница конкурса «Мисс мира» – ФОТО

2017-07-19 11:27 | www.oxu.az | 3

22-летняя Жибек Нукеева всегда интересовалась модой. Именно поэтому девушка решила принять участие в конкурсе красоты «Мисс Кыргызстан 2013». Жибек победила и поняла, что хочет достичь больших высот — она отправилась на конкурс «Мисс мира».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Тогда соревнования проходили на Бали. Нукеева сумела дойти до полуфинала и, несмотря на то что победа досталась 27-летней филиппинке Меган Янг, была признана самой обаятельной участницей состязания среди 127 конкурсанток.

После участия в конкурсе перед Жижбек открылось множество дверей. Она поступила в университет во Франции, а затем вышла замуж и забеременела. Беда обрушилась на Нукееву, когда она была на седьмом месяце.

Врачи поставили Жибек страшный диагноз «хондросаркома тазобедренной кости третьей степени» — злокачественная опухоль. Жибек требовалась протонная терапия, которую не делали в ее стране. Родные девушки решили отправить ее в Прагу, однако для лечения там им не хватало денег — нужно было собрать 80 тысяч евро.

Тогда девушке помогали всей страной. Телеведущая Ассоль Молдокматова объявила о сборе средств для лечения Жибек, а в городе стали проводить благотворительные концерты. Общими усилиями на лечение было собрано 92 тысячи долларов США. Однако это так и не смогло спасти Жибек, которая умерла 16 июля утром. У девушки остался восьмимесячный сын Иман.

A.C.

