Начались экзамены на выявление таланта для приема в колледжи
2017-07-19 11:31 | www.oxu.az | 6
Для прошедших электронную регистрацию абитуриентов начались экзамены для приема в среднеспециальные учебные заведения (колледжи) на основе 9-классного образования, требующие особого таланта.
Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Сообщается, что 19 -23 июля в экзаменах принимают участие абитуриенты, чей выпускной балл отвечает требованиям и кто прошел электронную регистрацию. Абитуриенты могут распечатать «Лист допуска на экзамен по выявлению таланта» на странице регистрации. В пропускном лице написаны время и место проведения экзамена.
Экзамен на выявление таланта проводится в централизованном порядке созданной ГЭК Комиссией по проверке талантов.
Комиссии функционируют в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Лянкяране, Барде, Гёйчае, Ширване.
Результаты экзаменов оцениваются как «приемлемо» и «неприемлемо».
3 и более балла (для физкультуры и спорта 4) считаются «приемлемыми».
Специальности, требующие особого таланта, могут выбирать только абитуриенты, получившие «приемлемо» на проведенных соответствующей комиссии экзаменах.
Правила проведения конкурса для специальностей, требующих особого таланта, подробно описаны в третьем номере журнала «Абитуриент».