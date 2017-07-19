Начались экзамены на выявление таланта для приема в колледжи

2017-07-19 11:31 | www.oxu.az | 6

Для прошедших электронную регистрацию абитуриентов начались экзамены для приема в среднеспециальные учебные заведения (колледжи) на основе 9-классного образования, требующие особого таланта.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Сообщается, что 19 -23 июля в экзаменах принимают участие абитуриенты, чей выпускной балл отвечает требованиям и кто прошел электронную регистрацию. Абитуриенты могут распечатать «Лист допуска на экзамен по выявлению таланта» на странице регистрации. В пропускном лице написаны время и место проведения экзамена.

Экзамен на выявление таланта проводится в централизованном порядке созданной ГЭК Комиссией по проверке талантов.

Комиссии функционируют в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Лянкяране, Барде, Гёйчае, Ширване.

Результаты экзаменов оцениваются как «приемлемо» и «неприемлемо».

3 и более балла (для физкультуры и спорта 4) считаются «приемлемыми».

Специальности, требующие особого таланта, могут выбирать только абитуриенты, получившие «приемлемо» на проведенных соответствующей комиссии экзаменах.

Правила проведения конкурса для специальностей, требующих особого таланта, подробно описаны в третьем номере журнала «Абитуриент».

А.М.

