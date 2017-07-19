Британские власти выделят миллион фунтов на поддержку сирийских беженцев

2017-07-19 11:42 | www.trend.az | 3

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд объявила о выделении миллиона фунтов стерлингов на поддержку местных общин, оказывающих помощь беженцам из Сирии, передает РИА Новости.

"Работа волонтеров, помогавших беженцам в течение прошлого года, очень вдохновляет, как и сострадание, проявленное многими местными властями, оказавшими поддержку. Но это только начало. Я надеюсь, что еще больше групп в Англии и Уэльсе захотят присоединиться к инициативе. Поэтому я и объявила о выделении этих средств: они помогут большему числу общин принять беззащитные семьи, которые хотят построить новую жизнь и принести пользу местам, где они будут жить и работать", — говорится в заявлении Радд.

Министр отметила, что финансирование, выделенное спустя ровно год после запуска программы поддержки усилий местных общин по помощи беженцам, рассчитано на два года.