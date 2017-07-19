Азербайджано-турецкое сотрудничество – стабилизирующий ситуацию в регионе решающий фактор

2017-07-19 11:51 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, на встрече было выражено удовлетворение политическим диалогом и развитием сотрудничества на высоком уровне между двумя странами во всех сферах.

Было отмечено, что азербайджано-турецкое сотрудничество является стабилизирующим ситуацию в регионе решающим фактором. С этой точки зрения были высоко оценены результаты последнего заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

На встрече также была отмечена совместная с Вооруженными силами Турции успешная деятельность азербайджанского батальона в миротворческой миссии в Афганистане.

Кроме того, были проведены обширные обсуждения переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. На встрече было подчеркнуто, что агрессия Армении в отношении Азербайджана и продолжение ею оккупации азербайджанских земель представляет серьезную угрозу региональному миру и безопасности.

В рамках встречи было высоко оценено сотрудничество двух государств в рамках международных и региональных организаций.

Была отмечена важная роль работы Совместной экономической межправительственной комиссии Азербайджан-Туркменистан для обеспечения развития продолжительных, стабильных и долгосрочных торгово-экономических отношений. С целью развития двусторонних торгово-экономических отношений также была подчеркнута важность скорейшего завершения железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс и развития возможностей для транзитного транспорта.

С удовлетворением была отмечена успешная согласно графику реализация проекта TANAP.