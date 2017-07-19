В сентябре будет проведена встреча министров иностранных дел стран-участниц «Восточного Партнерства»

2017-07-19 11:52 | www.apa.az | 4

В период председательства Венгрии в Вышеградской четверке 11-12 сентября будет проведена встреча министров иностранных дел стран-участниц «Восточного Партнерства».

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

По словам посла, встреча, которую планируется провести в Будапеште, имеет большое значение накануне саммита «Восточного партнерства» в ноябре в Брюсселе.