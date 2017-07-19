Бывший инженер NASA собрал самый мощный водяной пистолет – ВИДЕО

2017-07-19 11:37 | www.oxu.az | 3

Наука — это не всегда сухие статьи в серьезных изданиях, долгие исследования и масса мало понятных простому человеку умных слов. Ученые тоже умеют развлекаться, причем порой их развлечения оказываются крайне крутыми и интересными.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на hi-news.ru, один из бывших инженеров американского агентства NASA по имени Марк Робер собрал самый большой и мощный водяной пистолет в мире.

Принцип работы инженерного творения не особо отличается от водяного пистолета стандартных размеров. Единственным отличием является то, что газ в камеру накачивается не вручную, а из баллона. И в качестве газа используется не воздух, а сжатый азот.

Скорость струи пистолета достигает 437 километров в час, а сама струя способна разрезать арбуз, разбить стекло и банку с газировкой. Самый большой пистолет занесен в книгу рекордов Гиннесса, а видео с демонстрацией работы устройства Марк Робер опубликовал на своем YouTube-канале. Ну а вы можете ознакомиться с ним прямо сейчас.

С.С.

