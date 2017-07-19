Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции обсуждают вопросы подготовки к саммиту глав государств

2017-07-19 11:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции обсуждают в Баку вопросы подготовки к саммиту глав государств, сказал в среду журналистам в Баку глава МИД Турции Мевлюд Чавушоглу.

По его словам, саммит состоится в Ашхабаде до конца года.

В Баку в среду проходит четвертая встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана Эльмара Мамедъярова, Мевлюда Чавушоглу и Рашида Мередова.

На повестке встречи глав внешнеполитических ведомств трех стран вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, реализация региональных проектов.

Отметим, что первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркмении состоялась 26 мая 2014 года в Баку, вторая встреча — 29 января 2015 года в Ашхабаде, третья - 28 августа 2015 года в Анталье.

(Автор: Себа Агаева Фото: Заур Мустафаев)