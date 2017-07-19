Айдын Алиев: Азербайджан, Грузия и Турция проводят большую работу для развития "Шелкового пути"

2017-07-19 11:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Грузия и Турция проводят большую работу для развития "Шелкового пути", сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев в среду в Баку на трехсторонней встрече Азербайджан-Грузия-Турция.

Во встрече принимают участие первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкджи.

По словам Алиева, многие страны работают над развитием "Шелкового пути", но большое внимание этому уделяют именно Азербайджан, Грузия и Турция.

Три страны также уделяют особое внимание и проводят масштабные работы в сферах повышения грузоперевозок и обеспечения энергетической безопасности в регионе, сказал он.

Как отметил Алиев, основную роль в экономическом развитии трех стран и их интеграции в мировое сообщество играет политическая воля глав государств.

В среду в Баку проходит встреча представителей таможенных органов Азербайджана, Грузии и Турции. В ней также принимают участие представители пограничных ведомств трех стран, посольств и другие участники.

Ожидается, что в рамках встречи будут подписаны два документа: совместная декларация о расширении трехстороннего сотрудничества в таможенных вопросах между странами, а также соглашение между Турцией и Азербайджаном о создании электронной системы обмена информацией о транзитных перевозках автомобильным транспортом.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за первое полугодие товарооборот с Турцией составил почти 1,2 миллиарда долларов, с Грузией – 270,35 миллиона долларов. Обе страны входят в список главных внешнеэкономических партнеров Азербайджана.

(Автор: Азад Гасанли)