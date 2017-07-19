Bakan Çavuşoğlu: Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerini değerlendirdik
2017-07-19 11:52 | www.trend.az | 1
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen , Azerbaycan-Türkmenistan-Türkiye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı zamanı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluAzerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'la ikili görüşü kapsamında , Devlet Başkanları Zirvesi hazırlıklarının detaylarını ele aldıklarını söyledi.
Bugün, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'la ikili görüşü gerçekleşti.
Azerbaycan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının ikili görüşmesinde Azerbaycan-Türkiye ilişkileri başta olmakla , bölgesel konular ele aldı.
Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden görüşemeye dair değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabulümüzde Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerini değerlendirdik" dedi.