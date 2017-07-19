Посол Чехии: Мы хотим сотрудничать с Азербайджаном в рамках «Восточного партнерства»

2017-07-19 12:02 | www.apa.az | 3

«Чехия хочет сотрудничать с Азербайджаном в рамках «Восточного партнерства».

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

«Это значимый проект. Мы рассматриваем его как пилотный. Раньше мы сотрудничали в рамках ГУАМ, надеемся, что сможем продолжить это сотрудничество. Потому что эта организация идет своим путем. Надеемся, что придет время, и мы сможем сотрудничать в рамках региональных проектов», - сказал он.