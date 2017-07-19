Эльмар Мамедъяров встретился с Мевлютом Чавушоглу – ФОТО

2017-07-19 11:45 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров с целью принять участие в четвертой трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана, встретился с находящимся с визитом в Азербайджане главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на пресс-службу министерства.

На встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между двумя братскими государствами во всех сферах и политического диалога на высоком уровне.

Также было высоко оценено сотрудничество между двумя странами в рамках международных и региональных организаций.

Было также с удовлетворением отмечено, что реализация проекта TANAP продолжается успешно и в соответствии с графиком.

Н.О.

