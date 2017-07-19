Эльмар Мамедъяров встретился с Мевлютом Чавушоглу – ФОТО
2017-07-19 11:45 | www.oxu.az | 3
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров с целью принять участие в четвертой трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана, встретился с находящимся с визитом в Азербайджане главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на пресс-службу министерства.
На встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между двумя братскими государствами во всех сферах и политического диалога на высоком уровне.
Также было высоко оценено сотрудничество между двумя странами в рамках международных и региональных организаций.
Было также с удовлетворением отмечено, что реализация проекта TANAP продолжается успешно и в соответствии с графиком.