Еuronews" Azərbaycan dolması haqqında veriliş hazırlayıb (VİDEO)

2017-07-19 12:05 | www.trend.az | 2

Bakı. Trend:

"Еuronews" telekanalının "Ləzzətli" adlı yeni proqramı tamaşaçıları Azərbaycan milli mətbəxi ilə tanış edib.

Trend-in məlumatına görə, verilişdə dolmanın hazırlanma qaydasından bəhs olunub.