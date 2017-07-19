Баку-Анкара-Ашхабад намерены придать новый импульс отношениям – Эльмар Мамедъяров

2017-07-19 11:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Баку-Анкара-Ашхабад намерены придать новый импульс отношениям трех стран, сказал в среду в Баку глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров журналистам перед встречей коллегами.

«Сегодня планируем обсудить весь спектр отношений», сказал Мамедъяров.

В Баку в среду проходит четвертая встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана Эльмара Мамедъярова, Мевлюда Чавушоглу и Рашида Мередова.

На повестке встречи глав внешнеполитических ведомств трех стран вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, реализация региональных проектов.

Отметим, что первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркмении состоялась 26 мая 2014 года в Баку, вторая встреча — 29 января 2015 года в Ашхабаде, третья - 28 августа 2015 года в Анталье.

(Автор: Себа Агаева Фото: Заур Мустафаев)