В Баку проходит трехсторонняя встреча таможенников Азербайджана, Грузии и Турции

2017-07-19 12:09 | www.apa.az | 5

«Как Азербайджан, так и соседние, братские страны осуществили важные дела для оживления «Шелкового пути».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев на трехсторонней встрече на высоком уровне глав таможенных служб Азербайджана, Грузии и Турции, которая проходит в Баку.

По его словам, в результате предпринятых шагов было достигнуто создание различных инфраструктур вышеуказанного коридора и повышение объема перевозок.



А.Алиев отметил, что на этой встрече будут обсуждены перспективы развития таможенного сотрудничества в рамках железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Он отметил, что в будущем стороны обсудят создание группы по решению вопросов электронизации. «В то же время будет принята Совместная декларация по укреплению трехстороннего сотрудничества в таможенной сфере между Азербайджаном, Грузией и Турцией, что является очень важным документом. Этот документ внесет важный вклад в развитие вышеуказанного коридора».



Министр таможни и торговли Турции Булент Туфенкджи отметил, что упрощение торговли между странами и осуществление ее в безопасных условиях очень важно. «Такого рода мероприятия важны с точки зрения упрощения торговли и повышения ее объема. Мы знаем, что осуществив некоторые работы, мы можем добиться упрощения и безопасности торговли. Сегодня в связи с этим будут подписаны соответствующие документы. Наличие между Турцией, Грузией и Азербайджаном переходного коридора очень важно».

Первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили в своем выступлении сказал, что с участием трех стран реализуются важные проекты, и одним из них является проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. «Реализуемые нашими странами совместные проекты имеют стратегическую важность, и они очень важны для каждой страны. Верю, что наше сотрудничество будет развиваться и впредь».