Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Турции (ФОТО) (версия 2)

2017-07-19 12:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу.

Отметив важность встречи министров иностранных дел Азербайджана, Туркменистана и Турции, которая будет проведена сегодня в Баку, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что на ней будут обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством, приняты соответствующие меры по дальнейшему развитию трехстороннего сотрудничества. Президент Ильхам Алиев сказал, что 22-е заседание Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле играет важную роль в повышении авторитета этой организации, и с удовлетворением вспомнил свою встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках этого мероприятия.

Глава государства отметил, что визит министра иностранных дел Турции в Азербайджан создает хорошую возможность, чтобы еще раз обсудить вопросы двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджано-турецкие связи день ото дня все больше укрепляются, и отметил наличие хороших результатов по всем направлениям.

Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу, в первую очередь, передал главе государства приветствия и наилучшие пожелания Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он отметил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган испытал чувство глубокого удовлетворения в связи с участием Президента Ильхама Алиева в 22-м Всемирном нефтяном конгрессе, проведенном в Стамбуле.

Мевлут Чавушоглу подчеркнул, что мероприятия, проведенные в Азербайджане в связи с событиями в ходе попытки государственного переворота 15 июля в Турции, были встречены в его стране с чувством большого удовлетворения.

Министр иностранных дел Турции выразил соболезнование Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с гибелью азербайджанских гражданских лиц на линии соприкосновения войск в результате провокации, совершенной недавно вооруженными силами Армении.

Мевлут Чавушоглу отметил, что успехи, достигнутые Азербайджаном во всех сферах под руководством Президента Ильхама Алиева, с большой радостью встречаются турецким народом.

Коснувшись встречи, которая будет проведена сегодня между министрами иностранных дел Азербайджана, Туркменистана и Турции, Мевлут Чавушоглу отметил значимость этого мероприятия с точки зрения дальнейшего развития регионального сотрудничества и двусторонних отношений.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, попросил передать его приветствия Президенту Турции.