Россия планирует подписать с Таиландом крупные оборонные контракты

2017-07-19 12:17 | www.trend.az | 5

Россия рассчитывает подписать в этом году крупные контракты на поставки Таиланду авиационной и военно-морской техники, заявил журналистам в среду в ходе авиасалона МАКС-2017 гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, передает РИА Новости.

"Мы сейчас обсуждаем вопрос очередной поставки вертолётов Ми-8/17. Недавно я был на встрече с представителями Минобороны Таиланда и главкомами всех видов войск. Рассчитываем, что в этом году выйдем на серьёзные договоренности с тайской стороной. Это касается как авиации, так и военно-морского флота", — сказал он.

По его словам, "Рособоронэкспорт" посетит с масштабной делегацией тайскую выставку вооружений Defense & Security, которая пройдёт в ноябре в Бангкоке.