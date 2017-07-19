«Вышеградская четверка» желает скорейшего подписания между Азербайджаном и ЕС документа о стратегическом партнерстве

2017-07-19 12:12 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

Посол отметил, что «Вышеградская четверка» поддерживает еще большее углубление партнерства между Азербайджаном и ЕС в энергетической и других сферах.

«Мы желаем скорейшего подписания между Азербайджаном и Евросоюзом нового документа о стратегическом партнерстве, мы хотим ускорения этого процесса», - подчеркнул дипломат.

Отметим, в «Вышеградскую четверку» входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия.