Баку-Мехико: Полет Фриды Кало на искалеченных крыльях (ФОТО)

2017-07-19 12:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в галерее Art Tower в Ичери шехер состоялось открытие фотовыставки, посвященной 110-летию всемирно известной мексиканской художницы Фриды Кало, сообщает Trend Life. Экспозиция представлена при совместной организации НПО Arts Council Azerbaijan, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", посольства Мексики в Азербайджане и Министерства культуры и туризма Азербайджана.

На открытии посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини отметил, что проект является мостом культуры между странами, и рассказал о жизни и творчестве Фриды Кало.

Фрида Кало, прославившаяся своей эксцентричностью и уникальным талантом, родилась 6 июля 1907 году в Мехико. К сожалению, еще в шесть лет, она тяжело переболела полиомиелитом, правая нога у девочки перестала расти и впоследствии стала короче и тоньше левой. Через двенадцать лет с будущей художницей случилась еще одна беда – она попадает в автокатастрофу, во время которой железная арматура трамвая пробивает насквозь ее тело, проходит через живот и тазобедренную кость. Травма привела к неподвижности, которая надолго приковала юную девушку к постели.

Бездействие стало невыносимым для Кало – она взялась за кисть. Сначала девушка писала автопортреты. Над ее кроватью было повешено зеркало, так, чтобы Фрида могла видеть в нем себя. Спустя время Кало решает учиться, она поступает в 1929 году в Национальный институт Мексики. Энергичная, полная любви к жизни мексиканка все силы приложила, чтобы снова начать ходить. Но, даже избавившись от клетки-кровати, снова почувствовав свободу движения, Фрида не бросает любимое занятие – живопись. Она посещает уроки в художественной школе, совершенствуя свой неповторимый стиль. В 1928 году Кало поступает в коммунистическую партию, и вскоре ее работы были высоко оценены Диего Ривера, известным в латинской Америке художником с коммунистическими взглядами. Знакомство имело продолжение, и талантливая пара становится мужем и женой. Между Диего и Фридой были страстные, экспрессивные отношения, овеянные ореолом романтики. Супруги любили жизнь, всегда имели активную жизненную позицию, были в центре общественной жизни. Ещё в 1937 году журнал Vogue, разместив фото Фриды Кало, провозгласил её иконой стиля.

Однако, пережитые травмы позвоночника не прошли бесследно, часто Фрида испытывала сильные и мучительные боли. Периодически ей нужно были ложиться в госпиталь, чтобы немного улучшить свое состояние. А в 1952 году, к несчастью, ей из-за осложнений пришлось ампутировать ногу, до колена. Но проблемы со здоровьем не стали причиной для того, чтобы бросить живопись. Наоборот, в 1953 году Фрида Кало предложила к вниманию ценителей живописи свою первую персональную выставку. Ее картины, в основном – автопортреты, позволили многим увидеть уникальную красоту художницы. Пускай на ее лице не было улыбки, но оно притягивает, заставляет остановиться и не спеша рассмотреть каждую черту. Еще одна страсть известной художницы – история ее любимой Мексики. Она, как и ее муж Диего Ривера, собирала различные памятники культуры, искусства, постоянно одевалась в национальные платья. Когда Фриде было всего лишь 47 лет, она заболела воспалением легких. Ослабленный организм не смог перенести еще и эту болезнь, и Фрида в таком еще молодом возрасте умерла. Это произошло 13 июля 1954 года.

В работах Фриды Кало заметно очень сильное влияние народного мексиканского искусства, культуры доколумбовых цивилизаций Америки. Её творчество насыщено символами и фетишами. Однако в нём заметно и влияние европейской живописи Художественный стиль Фриды Кало иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. Основоположник сюрреализма Андре Бретон причислял её к сюрреалистам. Сочетание разных школ и традиций, помноженное на сложные жизненные вехи, экспрессивный характер и стало основой неповторимого стиля. Экстравагантная, веселая и раскрепощенная в жизни, в свои картины художница перенесла скрытые от всех переживания и личную драму. Из-за полученных травм она навсегда лишилась возможности стать матерью. Несбывшиеся мечты о ребенке стали одним из главных лейтмотивов картин Фриды. Некоторые картины Кало нужно не просто рассматривать, а даже разгадывать. Это сложная живопись, притягательная и завораживающая. Жизнь уникальной мексиканки вдохновила многих работников кино, музыкантов на создание произведения искусств, посвященных Фриде. Например, роль художницы в фильме «Фрида» сыграла другая известная представительница Мексики, Сальма Хайек. В 1994 году известный джаз-флейтист из США выпустил целый альбом, посвященный художнице, Suite for Frida Kahlo. А в 2007 году в честь художницы был назван астероид.

Выставка продлится до 25 июля. Время работы галереи: с 10:00 до 17:00. Вход свободный.

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(Автор: Вугар Иманов)