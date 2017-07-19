Прошел VIII Кубок вызова по игре «Что? Где? Когда?» – ФОТО

2017-07-19 12:20 | www.oxu.az | 4

При финансовой поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и организационной поддержке Интеллектуального молодежного клуба «Хазар» завершился финальный этап VIII Кубка Вызова по игре «Что? Где? Когда?».

Финал VIII Кубка вызова по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» прошел 15 июля в отеле Pullman.

В финальный этап получили пропуск 50 команд, показавших наилучший результат в отборочных турах, представляющих 15 регионов Азербайджана и Баку.

В рамках финальной стадии борьба шла за 3 кубка. Победителем Регионального кубка уже в третий раз подряд стала команда из Гянджи. В напряженной игре, состоящей из трех туров и 36 вопросов, имишлинская команда Fenomen, набравшая равное количество очков с гянджинской Rekviyem, превзошла своего соперника по результатам дополнительных вопросов. Третье место досталось коллективу Turan, состоявшему из геранбойских школьников.

В основном зачете VIII Кубка вызова по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» первое место заняла опередившая своих соперников команда Maqnat.

Вторым стала команда Kapitalistlər, а набравшая равное количество баллов с основным соперником, но опередившая его в рейтинге вопросов команда United удостоилась третьего места.

Сезон 2017 Профессиональной интеллектуальной лиги также был завершен в рамках VIII Кубка вызова по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Победителем длившегося почти полгода марафона из 15 туров стала команда Vendomat. На втором месте Prestige, а третье место в упорной борьбе завоевала команда Jagermeister.

Победители были награждены дипломами, подарками, кубками и медалями.