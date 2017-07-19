В Кыргызстане предотвратили теракт

2017-07-19 12:31 | www.trend.az | 4

В Кара-Сууйском районе Ошской области на стадии подготовки к совершению теракта задержан член международной террористической организации, сообщает КНИА «Кабар»

По данным пресс-службы ГКНБ, 37-летний М.Б. участвовал в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне, прошел диверсионно-боевую (подрывную) подготовку и планировал совершить в Кыргызстане теракт.

По месту его жительства обнаружено самодельное взрывное устройство с поражающими элементами весом 8 кг, компоненты для СВУ (аммиачная селитра и алюминиевая пудра), различные электронные носители информации, содержащие материалы экстремистского характера.

Обнаруженное взрывное устройство обезврежено саперами на месте.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное приобретение, сбыт, хранение или ношение огнестрельного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ» и «Приготовление к терроризму».

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.