Китаянка попыталась провезти под одеждой сотню iPhone – ФОТО

2017-07-19 12:26 | www.oxu.az | 3

В Китае, на границе между Гонконгом и Шэньчжэнем, задержали женщину, которая пыталась провезти 102 iPhone под одеждой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Kotaku.

Сообщается, что сотрудников таможенной службы привлек внимание внешний вид женщины. Она была одета в слишком теплую одежду, а верхняя часть тела казалась «раздутой». Они провели предварительный осмотр подозреваемой, после чего попросили ее пройти через металлоискатель.

В результате у женщины было найдено 102 iPhone различных моделей, примотанных к телу, а также 15 часов Tissot. Общий вес контрабанды превышает 20 килограммов. Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы.

В мае 2017 года сообщалось, что в КНР пограничная служба задержала 10 школьников, которые пытались в рюкзаках перевезти из Гонконга на материк телефоны. В ходе проверки у них обнаружили 210 телефонов разных моделей на сумму 145 тысяч долларов.

С.С.

