Физулинский театр провел вечер поэзии "Я - Захра" (ФОТО)

2017-07-19 12:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Физулинский государственный драматический театр провел вечер поэзии ''Mən Zəhrayam" ("Я - Захра") памяти двухлетней Захры и ее бабушки Сахибы Аллахвердиевой, убитых в результате провокации Армении в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры и туризма.

На открытии минутой молчания была почтена память жертв армянской агрессии в Карабахе.

Директор театра, заслуженный работник культуры Вагиф Велиев и заместитель главы Исполнительной власти Физулинского района Гюльбахар Эйвазова подчеркнули, что убийство ни в чем не повинных детей – это преступление перед человечеством, и виновные в трагедии обязательно должны понести самое суровое наказание. Выступившие отметили, что армянские вооруженные силы постоянно обстреливают азербайджанские села, мирных граждан, в результате гибнут дети, женщины и старики. Совершенное в Алханлы напоминает то, что было совершено в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда были жестоко убиты 63 ребенка. Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских территорий, проведя политику этнической чистки, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Необходимо принять решительные меры для прекращения армянской агрессии, освобождения захваченных территорий Азербайджана в соответствии с международными нормами, восстановления государственных границ Азербайджана, признанных ООН и миром, и возвращения сотен тысяч вынужденных переселенцев на родные земли.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)