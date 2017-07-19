В Восточной Европе и Центральной Азии ежегодно подростки рождают 443 000 детей

2017-07-19 12:55 | www.apa.az | 4

Опубликован ежегодный отчет за 2016 год Фонда населения ООН «Миллионы измененных жизней».

Отчет посвящен результатам работы, проделанной Фондом населения ООН в прошлом году по охране здоровья и пропаганде защиты прав миллионов женщин и детей, а также реализации их потенциала.

Отчет условным образом разделен на 6 частей: «Эти части охватывают арабские страны, Северную и Восточную Африку, Центральную и Западную Африку, Восточную Европу, центрально-азиатские страны, региона Азии и Тихого океана и Латинской Америки.

В самые уязвимые группы входят национальные меньшинства, беженцы, мигранты, молодежь, бедные слови населения. Все они сталкиваются с серьезными проблемами при реализации своих репродуктивных прав. Около 17 миллионов женщин все еще не имеют возможностей использовать современную контрацепцию, большинство пользуется методами современной контрацепции, что в свою очередь приводит к нежелательным случаям беременности и инфекциям, передающимся половым путем.

В означенный регионах на каждую 1000 живых родов приходится 257 абортов, ежегодно подростки рождают 443 000 детей. Это в 3 раза превышает ту же цифру в Западной Европе. Кроме того, дискриминация в отношении женщин, насилие по признаку пола и нарушение соотношения полов детей продолжают оставаться основными проявлениями гендерной дискриминации.