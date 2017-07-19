СГБ арестовала шпионскую сеть в Азербайджане

2017-07-19 12:42 | www.oxu.az | 3

В ходе контрразведочных мер, проведенных Службой Государственной Безопасности была пресечена попытка покинуть страну Мухтаром Ягубовым, который хотел вывезти из Азербайджана электронный носитель с информацией, собранной шпионской деятельностью по поручению иностранных спецслужб.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили haqqin.az в Отделе по общественным связям СГБ.

В результате мероприятий, проведенных по уголовному делу, возбужденному по факту госизмены, в Баку и других районах страны были задержаны члены преступной группы: Ягубов Мухтар Джамал оглу, Ахмедов Шакир Ханлар оглу, Зейналлы Зека Абыш оглу, Аббаззаде Сабухи Октай оглу, Нуриев Худашюкюр Меджид оглу и Гусейнов Кямаледдин Исахан оглу. Соответствующими решениями суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе оперативно-следственных мероприятий была обнаружена и изъята переписка с иностранными спецслужбами, а также выявлена деятельность группы по попытке оказать влияние на чиновников, общественных деятелей и другие круги в Азербайджане, которая осуществлялась по поручению иностранных спецслужб. Члены группы также пытались собрать секретную информацию о деятельности органов безопасности, Вооруженных Сил Азербайджана и проводимых в стране мер безопасности.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия.

Э.А.

