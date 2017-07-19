Турция планирует завершить строительство своего участка БТК до конца 2017 г - министр (ФОТО)

2017-07-19 12:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Cтроительство участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, проходящей по территории Турции, планируется завершить до конца 2017 года, сказал в среду министр таможни и торговли Бюлент Тюфенкджи на трехсторонней встрече в формате Азербайджан-Грузия-Турция.

По его словам, в прошлом существовали определённые проблемы с реализацией проекта, но они уже устранены и работы ведутся в усиленном режиме.

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