Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта (ФОТО) (версия 2)

2017-07-19 12:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку в среду прошла встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, находящегося с визитом в Азербайджане для участия в IV трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

На встрече было выражено удовлетворение политическим диалогом и высоким уровнем развития сотрудничества во всех сферах между двумя братскими государствами.

Было отмечено, что азербайджано-турецкое сотрудничество является решающим фактором, обладающим стабилизирующим влиянием на ситуацию в регионе, и с этой точки зрения высоко оценены результаты деятельности Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция, в том числе его последнего заседания. Также была отмечена успешная деятельность азербайджанского батальона совместно с ВС Турции в миротворческой миссии в Афганистане.

Были проведены широкие обсуждения о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, подчеркнуто, что продолжение политики агрессии и оккупации Армении против Азербайджана является серьезной угрозой для мира и безопасности в регионе.

Также было высоко оценено сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в рамках международных и региональных организаций. Была подчеркнута важная роль азербайджано-турецкой межправительственной совместной экономической комиссии в обеспечении продолжительного, стабильного и долгосрочного развития торгово-экономических связей, отмечена важность оживления работы комиссии, затронуты вопросы по развитию двусторонних и транзитных, транспортных возможностей (железная дорога, водный и автомобильный транспорт) в развитии двусторонних торгово-экономических связей, а также важность завершения реализации в кратчайшие сроки железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс. Также с удовлетворением было отмечено успешное продолжение реализации проекта TANAP согласно графику.

Сегодня в Баку проходит трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Турции и Туркменистана. Это четвертая встреча министров в таком формате.

Отметим, что первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана состоялась 26 мая 2014 года в Баку, вторая встреча — 29 января 2015 года в Ашхабаде, третья - 28 августа 2015 года в Анталье.

(Автор: Себа Агаева. Текст: Кямаля Сеидова)