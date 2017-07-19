В Сирии жертвами боевых действий стали более 330 тысяч человек

2017-07-19 13:03 | www.apa.az | 4

В Сирии жертвами боевых действий стали более 330 тысяч человек.

Как сообщает АПА, по оценкам правозащитников среди погибших около 100 тысяч — гражданские лица, в том числе более 18 тысяч детей и 11,5 тысячи женщин.

Правительственные силы и их союзники потеряли убитыми около 117 тысяч военнослужащих и ополченцев.



Общее число погибших бойцов вооруженной сирийской оппозиции, участников различных террористических группировок и иностранных наемников составило около 115 тысяч человек.