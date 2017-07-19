В Сирии жертвами боевых действий стали более 330 тысяч человек
2017-07-19 13:03 | www.apa.az | 4
В Сирии жертвами боевых действий стали более 330 тысяч человек.
Как сообщает АПА, по оценкам правозащитников среди погибших около 100 тысяч — гражданские лица, в том числе более 18 тысяч детей и 11,5 тысячи женщин.
Правительственные силы и их союзники потеряли убитыми около 117 тысяч военнослужащих и ополченцев.
Общее число погибших бойцов вооруженной сирийской оппозиции, участников различных террористических группировок и иностранных наемников составило около 115 тысяч человек.