Жаркая погода сохранится

2017-07-19 12:50 | www.oxu.az | 4

В Баку и на Абшеронском полуострове 20 июля будет переменная облачность, осадков не ожидается. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем 34-39, в Баку ночью 23-25, днем 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 45-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 26-27, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувелана – 27-28, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 28-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 35-40, местами 42, в горах ночью 15-20, днем 28-33 градуса тепла.

A.M.

