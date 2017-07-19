Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана договорились разработать дорожную карту будущего сотрудничества

2017-07-19 12:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/- Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана договорились разработать дорожную карту по будущему сотрудничеству трех стран на 2017 - 2020 годы, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в среду на брифинге по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана в Баку.



«Состоялись плодотворные и интересные переговоры . три страны реализуют множество региональных проектов т мы обсудили ход их реализаций», - сказал Мамедъяров .

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