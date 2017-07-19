В октябре Баку посетят представители Палаты сенаторов Чехии

2017-07-19 12:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Представители Палаты сенаторов Чехии посетят Баку в октябре, сказал посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька на пресс-конференции в Баку в среду.

По его словам, в рамках визита будет обсуждаться двустороннее экономическое сотрудничество стран.

Пивонька отметил, что других визитов пока не намечено, так как в Чехии ведется подготовка к парламентским выборам в октябре и президентским выборам - в 2018 году.