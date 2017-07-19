Азербайджанец объявлен в международный розыск за нарушение ПДД – ФОТО
2017-07-19 13:00 | www.oxu.az | 4
Еще один гражданин Азербайджана объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, родившийся в Таджикистане в 1986 году Эдгар Насиров был обвинен судебными органами России за нарушение правил безопасности дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств. Так как Р.Насиров уклонился от следствия, то российский суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста, и он был объявлен в розыск.
На основе решения данного суда Р.Насиров был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.