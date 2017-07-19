Азербайджан, Турция и Туркменистан намерены поднять экономические отношения на новый уровень - МИД Турции

2017-07-19 13:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- Азербайджан, Турция и Туркменистан намерены поднять экономические отношения на новые уровень трех стран, сказал глава МИД Турции Мевлюд Чавушоглу в среду на брифинге по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана в Баку.



«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет использоваться для развития сотрудничества в транспортной сфере», - сказал Чавушоглу.

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